Wijnaldum sorridente e affaticato: “Grande domenica, grande allenamento”

Il sorriso non gli manca mai, esattamente come la positività e la voglia di tornare in campo il prima possibile. E ieri Gini Wijnaldum lo ha ribadito ancora una volta, sempre tramite i suoi account social, con una foto in cui è sorridente e affaticato, alla fine della sessione di allenamento in palestra. [...] La mattina del 15 dicembre a Roma Gini avrà la visita di controllo che dovrà dare tante risposte, se non tutte. E poi partirà con la squadra, nel pomeriggio, alla volta di Albufeira, in Algarve, Portogallo, dove la Roma resterà fino al 22 dicembre.

(gasport)