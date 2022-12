Wijnaldum ritrova la Roma. Così prepara il decollo: “Finalmente sono in campo”

Gini è decollato. Già, finalmente. Perché ieri c’era anche lui a Fiumicino, quando la Roma ha preso il charter Ita per Albufeira, in Algarve, dove resterà fino al 22 dicembre per questo mini ritiro che ha l’obiettivo di far ritrovare il ritmo gara ai giallorossi in vista della ripartenza di gennaio. E pazienza se per il decollo vero, quello che lo riporterà definitivamente in campo, ci sarà da aspettare ancora un po', probabilmente tra la metà di gennaio e l’inizio di febbraio. [...] Gini continuerà a fare lavoro differenziato, seguendo un programma personalizzato. Ma perché a volte l'aspetto psicologico è anche più importante di tutto il resto e stare di nuovo dentro al gruppo può aiutarlo in questo step finale. Certo, magari restare a Trigoria sarebbe stato anche più utile, considerando che il Fulvio Bernardini è oramai un centro superattrezzato dove non manca davvero nulla per il recupero fisico di un atleta. Ma ha prevalso il discorso mentale. [...] La cosa divertente ieri è stata che la Roma per un po’ se lo stava anche dimenticando Wijnaldum. L'olandese, infatti, è stato l’ultimo ad uscire dall’aeroporto di Faro, quando oramai tutto il gruppo era già salito sul pullman e l'addetto alla sicurezza aveva dato l’okay all'autista per mettere in moto e partire. Poi, chiaramente, ci si è resi conto che mancava proprio lui, Gini, e il pullman non ha fatto neanche un centimetro senza il gioiello giallorosso. Wijnaldum è salito tranquillamente sul mezzo senza neanche rendersi conto dell’accaduto, con delle cuffiette che gli sparavano musica nelle orecchie per accompagnare con gioia questo suo ritorno.

(gasport)