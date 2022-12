Wijnaldum, rientro sempre più vicino. Inter su Smalling

Georginio Wijnaldum sta continuando il suo percorso di riabilitazione e nella giornata di ieri ha pubblicato su Instagram un video in cui svolge degli scatti in palestra. Per il momento non ci sono stati intoppi e la visita del 15 dicembre potrebbe diventare una formalità. Successivamente partirà con la squadra in Algarve.

Non ci sarà invece Ola Solbakken, infatti il Bodo/Glimt non ha concesso all'attaccante norvegese di allenarsi con i giallorossi fino al 31 dicembre. In Portogallo la Roma disputerà tre amichevoli e Mourinho ritroverà Nicola Zalewski e Matias Vina.

Intanto Tiago Pinto è alla ricerca di un sostituto di Rick Karsdorp e il nome in pole è Alvaro Odriozola. Edoardo Bove è sempre più vicino al Lecce (prestito con diritto di riscatto), mentre Eldor Shomurodov è in bilico tra Cremonese e Torino. L'Inter invece è in pressing su Chris Smalling e, qualora aumentasse l'offerta, la Roma non la pareggerà e lo lascerà andare.

(Il Messaggero)