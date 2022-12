Wijnaldum lavora duro e punta dritto il 2023

Un'auto del Sao Rafael Atlantico ieri pomeriggio scendeva lungo Rui de Sacadura Cabral per poi svoltare ad Avennida 25 de Abril costeggiando la splendida Praia dos Pescadores. Un gruppo di ragazzi del posto sfrecciavano con le loro biciclette dietro alla macchina del resort: «Dentro do carro está Wijnnaldum, o jogador de futebol da Roma! Pare, Gini». Fermati, Gini. La macchina scendeva la via, i ragazzi con le biciclette tentavano di tenere il passo fino a quando poi Gini è uscito dall'auto per scattare qualche selfie con il gruppetto di ammiratori.

L'ex Psg lavora individualmente e lo fa in orari diversi da quelli dei compagni di squadra: insieme a Tahirovic e a Darboe la mattina vengono portati al campo e svolgono l'allenamento personalizzato per proseguire con il recupero. Gini sta aumentando i carichi di lavoro per ultimare la sua preparazione atletica. Due giorni di intenso lavoro, poi uno di palestra nel resort: questo è il programma nel ritiro in Algarve e così procederà fino agli inizi di gennaio, quando poi dovrebbe arrivare il check che lo porterà a rientrare gradualmente anche in gruppo. Ma non è escluso che possa lavorare prima anche un po' con la Primavera.

Nel 2023 vuole riscattarsi, giocare più partite possibile in giallorosso e aiutare Mourinho a raggiungere gli obiettivi prefissati a inizio stagione. In ritiro nel resort si trova benissimo, così ha nuovamente stretto anche un buon feeling con i compagni di squadra. Mourinho lo aspetta, il suo contributo sarà vitale per dare una scossa tattica alla squadra.

(Corsport)