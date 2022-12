Wijnaldum in gruppo: corsa, test e applausi. Il rientro è più vicino

Uno ha iniziato l’allenamento per la prima volta in gruppo,l’altro lo ha fatto poco o niente, in maniera blanda, per togliersi di dosso i carichi degli ultimi giorni e forse anche un po’ di fatica mentale. Luci e ombre del ritiro giallorosso, con Georginio Wijnaldum che per la prima volta si è aggregato al gruppo e Tammy Abraham che invece ha fatto solo dei piccoli lavoretti sulla destrezza e la rapidità. (...) Ieri, insomma, Wijnaldum ha lavorato per la prima volta insieme al resto della squadra. Pochi esercizi, anche lui sulla rapidità, per poi continuare a fare il suoprogramma personalizzato a parte, insistendo sulla forza (i lavori con gli elastici) e iniziando a lavorare con il pallone anche tra i birilli. Che l’olandese si sia aggregato al gruppo non vuol certo dire che il suo recupero sia completato, ma solo che la fase tre (quella della riatletizzazione) procede nel migliore dei modi. (...) .Adesso Gini aumenterà i carichi piano piano e lo staff atletico della Roma testerà le reazioni ai vari sforzi. La tabella di marcia, però, è ancora lunga: il suo rientro resta previsto per un periodo che va da metà gennaio a inizio febbraio, subito dopo aver comunque giocato una partita con la Primavera di Guidi. (...)

(gasport)