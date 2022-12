Roma, Pellegrini non preoccupa. Wijnaldum in gruppo

Dal ritiro della Roma in Portogallo arrivano buone notizie. La prima: Lorenzo Pellegrini, uscito alla mezzora di gioco nell’amichevole contro il Casa Pia per una botta alla tibia sinistra, non dovrà sottoporsi a esami strumentali. La contusione non preoccupa e il capitano tornerà presto a disposizione. (...) La sua presenza il 4 gennaio contro il Bologna non è in dubbio. Anche la leggera distorsione alla caviglia rimediata nel finale di gara da Chris Smalling non preoccupa lo staff medico romanista, che comunque lo terrà sotto controllo giornalmente. (...) Gini Wijnaldum è tornato a svolgere una parte del lavoro con il gruppo durante l’allenamento pomeridiano. L’olandese ha ricominciato a prendere confidenza con il pallone e nei prossimi giorni continuerà ad alternare lavoro individuale e in gruppo. (...) Gini sta accelerando per mettersi a disposizione di Mou il prima possibile, probabilmente entro la metà di gennaio, almeno un paio di settimane in anticipo rispetto alle ultime previsioni. (...) Nel ritiro di Albufeira ieri si è rivisto anche Rui Patricio. Il numero 1 si è tagliato alcuni giorni di ferie post Mondiale e ha raggiunto la squadra in Algarve. Lavoro di scarico, invece, per chi ha giocato molti minuti contro il Casa Pia.

(corsera)