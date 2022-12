Wijnaldum in campo e oggi la Roma decide se portarlo in Algarve

Finalmente Wijnaldum. Ieri mattina il centrocampista olandese si è rivisto a Trigoria, per quello che può considerarsi il vero inizio della sua avventura romanista. Sarà lui il nuovo acquisto nel mercato di gennaio per Mourinho.

Terminata la prima parte del suo lungo recupero, svolta principalmente in solitudine, è rientrato per cominciare l’ultima parte del suo percorso sotto lo stretto controllo dello staff medico della Roma che si confronterà con lui e con Mourinho per decidere se farlo partire o meno con la squadra, che domani pomeriggio volerà in Portogallo per una settimana. Se dovesse andare in Algarve, comunque, l’olandese lavorerebbe sempre da solo, ma a stretto contatto con i compagni, e già questo potrebbe essere un segnale incoraggiante in vista di un suo ritorno in gruppo. Altrimenti rimarrà ad allenarsi a Trigoria, sempre con l’obiettivo di mettersi a disposizione dello Special per la fine di gennaio. Né Mourinho né la società hanno alcuna intenzione di forzarne il rientro.

Dopo il suo rientro in campo, la Roma e il Psg si metteranno seduti intorno ad un tavolo per decidere il da farsi. L’accordo di prestito prevede un diritto di riscatto fissato a circa 10 milioni di euro, ma i buoni rapporti tra i due club lasciano pensare che possa esserci una rivisitazione dell’accordo. Wijnaldum ha il contratto in scadenza nel 2024 e non è quindi possibile rinnovare il prestito: per farlo dovrebbe prolungare col Psg o, in alternativa, la Roma dovrebbe riscattarlo a titolo definitivo, ma con un forte sconto da parte dei francesi.

(Corsera)