Wijnaldum, il “tagliando” ora è stabilito: il 15 dicembre si saprà la verità

Il clock è scoccato, la data del tagliando finale è stata decisa. Sarà il 15 dicembre, quando Georginio Wijnaldum svolgerà a Roma la visita di controllo per capire come ha effettivamente recuperato dalla frattura alla tibia destra. E in quel caso si saprà anche meglio i tempi completi di recupero. (...) Occhi puntati quindi sul calendario, segnate con la matita rossa quella data se vi interessa sapere quando ci potrà essere una “sentenza” sui tempi di rientro. Wijnaldum è fiducioso, come dimostra spesso in questi giorni tramite i suoi social. La Roma lo ha fatto lavorare tranquillamente ad Amsterdam, a casa sua, per permettergli anche di recuperare prima anche dal punto di vista “psicologico”. (...) Il 15 farà la visita medica, poi molto probabilmente volerà in Portogallo con la squadra, in Algarve, dove ad Albufeira la Roma svolgerà un richiamo della preparazione. In Portogallo però Wijnaldum andrà più per fare gruppo che non per lavorare davvero con la squadra. (...)

(gasport)