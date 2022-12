Wijnaldum corre veloce, il recupero è più vicino

A Trigoria continuano a ripetere con convinzione che Wijnaldum sarà il nuovo acquisto di gennaio. Il centrocampista oggi sarà a Trigoria per il raduno, verrà seguito dai preparatori di Mourinho e domani o mercoledì si sottoporrà ad una visita di controllo alla tibia fratturata. A quel punto si valuterà se farlo partire o meno con la squadra per il Portogallo. I segnali social che arrivano dall'olandese fanno ben sperare: corre sul campo, aumenta i carichi di lavoro, calcia il pallone ed è sorridente. Una volta ottenuto il via libera, potrà allenarsi gradualmente con i compagni. Il suo sogno sarebbe quello di esserci per la ripresa del campionato, almeno in panchina, ma è più verosimile puntare alla fine di gennaio.

(Il Messaggero)