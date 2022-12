Wijnaldum calcia il pallone e accelera

IL TEMPO (M. JURIC) - La meta invernale dei calciatori è la stessa da anni. Tutti a Dubai per rilassarsi al caldo dell’emirato e prepararsi al nuovo inizio della stagione. E Wijnaldum è uno di quelli che da alcune settimane ha scelto un complesso sportivo di Dubai per recuperare dall’infortunio alla tibia. Un racconto social quasi giornaliero che negli ultimi giorni ha acceso le speranze dei tifosi della Roma su un suo imminente rientro in campo. Ieri l’olandese è ritornato a calciare il pallone, come evidenziato da un video social del suo ex compagno di squadra al Feyenoord van La Parra. Wijnaldum ha praticamente concluso il suo programma clinico di recupero, fatto di tanto lavoro individuale tra Olanda, Trigoria e appunto Dubai. Se tra qualche giorno arriverà l’ok dal medico che lo ha operato, mancherà solo l’ultimo e decisivo step prima del ritorno ufficiale in campo: fatto di allenamenti con i compagni di squadra e ritmo partita. Finale di vacanze al caldo sfarzoso di Dubai anche per Mancini, Spinazzola e Pellegrini, tra allenamenti in palestra e tempo libero con le rispettive famiglie. L’appuntamento per tutti è lunedì 12 a Trigoria, per quattro giorni di allenamenti prima della partenza per la tournée in Portogallo. Il 15 pomeriggio la squadra volerà in Algarve per una settimana di lavoro intenso. Il club ha scelto come quartier generale Albufeira con la squadra che si allenerà all'Estádio Municipal, esattamente come fatto la scorsa estate. Tre le amichevoli in programma, tutte in diretta su DAZN: contro il Cadice il 16 dicembre e contro il Casa Pia il 19, entrambe alle ore 20 italiane. Mentre l’ultima sarà contro l’RKC Waalwijk il 22 dicembre, alle ore 16 italiane, con il rientro a Roma previsto direttamente al termine della gara.