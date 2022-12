Sabatini: "La Roma è noiosa, ma Mourinho è un maestro nel vincere"

CORSPORT - Il calcio gli manca. È davvero il suo ossigeno, la sua linfa vitale. «Costruire una squadra è il momento più bello della vita per me», dice con uno sguardo innamorato e allo stesso tempo malinconico. Nello splendido scenario del Complesso San Michele, a Salerno, ieri sera Walter Sabatini ha ricevuto il premio come miglior direttore sportivo dell'anno che sta per chiudersi nell'ambito del Festival del Calcio Italiano organizzato da Donato Alfani.

Cosa pensa de l'inchiesta che riguarda la Juve e non solo?

«Mi sento defraudato. Mentre la Juve faceva quello che le viene contestato, io perdevo un campionato a Roma con 87 punti».

E della Roma di Mourinho che pensa?

«È una squadra noiosa, gioca un calcio sparagnino, che non mi piace. Poi può vincere, perché Mourinho è un maestro nel vincere. Basta ricordare come hanno vinto contro la Salernitana l'anno scorso: quel punto a Roma sarebbe stato per noi il punto della salvezza, poi ottenuta all'ultima giornata».

