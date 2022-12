Waalwijk travolto (3-0), Zaniolo e Abraham in gol

LEGGO (F. BALZANI) - L'ultima partita del 2022 riporta il sorriso e qualche preoccupazione in meno. La Roma stravince contro i modesti olandesi del Waalwijk e ritrova pure i gol di Zaniolo e Abraham in attesa di vederli sbloccare anche in gare più probanti. È finito 3-0 (in gol anche El Shaarawy) l'ultimo impegno in Portogallo per la squadra di Mourinho che tornerà ad allenarsi a Trigoria il 26 dicembre, Giorno in cui, secondo i media portoghesi, lo Special One incontrerà Federazione lusitana. Senza il dono dell'ubiquità sarà difficile. Tutto comunque sembra portare verso il rifiuto, almeno per il momento. Ma il futuro di Mou sulla panchina della Roma è vincolato al mercato e alle ambizioni. Ieri il tecnico ha provato i due moduli chiave: nel primo tempo la difesa a 4, nel secondo lo schieramento a tre. Prove in attesa del ritorno di Dybala (prima di Capodanno) e Wijnaldum (a metà gennaio), ma pure nella speranza di qualche arrivo. Si insiste col Sassuolo per Frattesi, per il qualle mancano mancano i soldi che potrebbero arrivare (al Sassuolo) dalla cessione di Shomurodov mentre Karsdorp (impiegato ieri nella ripresa) prova il disgelo anche per mancanza di richieste e ieri ha incassato la solidarietà della FIFPRO (federazioni calciatori professionisti) che ha accusato la Roma di mobbing.