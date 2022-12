Via i rami secchi: Mou saluta Karsdorp, Bove e Shomurodov

Vendere per investire. Pinto e la squadra mercato si stanno concentrando sul tema delle uscite, continuando a seguire una semplice linea guida: «Uno esce, un altro entra». Un equilibrio finanziario, cercando di rimanere aderenti ai paletti imposti dal Fair Play Finanziario ma, allo stesso tempo, la chiave di volta per portare a Trigoria più qualità.

Diverse le pedine in rosa con la valigia pronta. Il primo nome è quello di Rick Karsdorp: il profilo piace a diversi club, in Serie A (c’è il Bologna) ma soprattutto in Turchia, più difficile trovare qualcuno pronto a rilevare il suo cartellino e la Roma nicchia davanti all’ipotesi del prestito. Marash Kumbulla il campo lo ha visto davvero poco. Al momento non sono arrivate offerte e la sua partenza metterebbe la Roma nelle condizioni di dover pensare ad un sostituto, scenario complesso per il momento. Edoardo Bove, invece, lascerà Trigoria: il suo passaggio al Lecce è ormai definito. Prestito con diritto di riscatto e una contro-opzione, in favore della Roma, che si aggira attorno ai 4-5 milioni di euro. Mourinho però si aspetta un sostituto per l’ok definitivo. Infine l’uscita di Shomurodov andrebbe a compensare l’ingresso di Ola Solbakken. L’uzbeko non sembra interessato all’ipotesi di vestire la maglia della Cremonese, mentre è molto intrigato dal Torino. Ma, fin qui, più un’idea che una trattativa.

(La Repubblica)