Una Spina nel cuore della Roma: Mou aspetta e spera nella rinascita

Leonardo Spinazzola ha messo anima e corpo per tornare a essere quello dell'Europeo, ma al momento l'impresa non è riuscita. La Roma lo ha sempre aspettato e José Mourinho gli ha sempre dato fiducia, ma nel 2023 si aspetta la rinascita. L'esterno ha giocato 16 partite tra campionato e coppa, ma sono più le cose brutte che quelle belle, che si possono riassumere nell'unico assist servito (a Dybala contro l'Inter). Nella testa dell'allenatore Spinazzola sarebbe dovuto essere il titolare inamovibile, ma non si hanno tracce di sue prestazioni in linea con l'Europeo. Probabilmente l'infortunio non è ancora stato archiviato, motivo per cui si sta allenando insieme a Pellegrini e Mancini anche in vacanza.

(corsera)