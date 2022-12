Un fiume di gente per Mihajlovic: «Una lezione di forza e coraggio»

Un fiume di gente che non ha mai smesso di scorrere per otto ore e un mare di corone di fiori, quelle di Lazio, Roma, del presidente FIFA Gianni Infantino e poi gli omaggi di tanti altri club di Serie A in cui lui ha militato. Sono accorsi anche il Presidente del Senato Ignazio La Russa, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e l'assessore allo sport Alessandro Onorato. Luciano Spalletti, particolarmente colpito ha passato quasi un'ora seduto davanti alla bara, il Presidente della Lazio Claudio Lotito ha annunciato commosso alcune iniziative che il Club intraprenderà prossimamente, le lacrime di Soriano e Arnautovic hanno reso ancora più struggente il momento. Oggi alle 11.30 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza della Repubblica si terranno le esequie.

(corsera)