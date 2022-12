Tra sponsor e partnership: l'altra rivoluzione dei Friedkin

Nonostante i paletti imposti dalla Uefa e un monte ingaggi da tenere sotto controllo, i piani dei Friedkin non cambiano: l'obiettivo resta portare la Roma nell'elite del calcio europeo. Il prossimo passo della rivoluzione texana è previsto a fine giugno. L'ultima novità voluta dalla proprietà americana riguarda lo sponsor tecnico: dalla prossima stagione Adidas prenderà il posto di New Balance. Con l'azienda bavarese verrà firmato un contratto pluriennale, a condizione migliori di quelle previste dall'accordo con New Balance. Ma la Roma continua a guardarsi attorno anche per il discorso main sponsor. Con Digitalbits non ci sono mai stati problemi e, al momento, il rapporto va avanti senza intoppi. L'accordo con la blockchain prevede un altro anno di contratto ma il club tiene gli occhi aperti in vista del futuro. A Trigoria infatti, vorrebbero trovare un'azienda pronta a garantire almeno 15 milioni all'anno. Anche il discorso back sponsor rimane d'attualità, dopo la fine della partnership con Hyundai.

La tournée in Giappone appena conclusa fa parte del piano studiato dalla proprietà. In terra nipponica il club ha sottoscritto un' importante partnership con il Nagoya Grampus, oltre a rafforzare la collaborazione con Fendi. Nelle prossime settimane invece è previsto l'insediamento di Michael Wandell, il nuovo Chief Commercial and Brand Officier in arrivo dall'Nba per gestire il marchio Roma a livello globale. In attesa dello stadio di Pietralata.

(Gasport)