Tra Karsdorp e la Roma tregua di convenienza

Prove di disgelo: difficile, molto difficile, ma non impossibile. Rick Karsdorp, nel ritiro portoghese della Roma, è stato praticamente perfetto: si è allenato bene, ha giocato, ha sorriso, ha scherzato con i compagni quando ha vinto la partitella e, a vederlo da lontano, sembrava essersi messo davvero alle spalle le difficoltà delle scorse settimane. [...] In Olanda si dicono convinti che con l’Ajax ci sia stata più di qualche chiacchierata e che la presenza della moglie e del fratello a Amsterdam, più costante rispetto al passato, sia un indizio in chiave mercato. Se l’Ajax, però, lo vuole davvero, per la Roma le indicazioni sono chiare: offerta per l’acquisto da, almeno, 7-8 milioni, oppure prestito oneroso con obbligo di riscatto a condizioni molto semplici. [...]

(corsport)