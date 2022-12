Totti tende la mano a Spalletti: "Un giorno vorrei chiarirmi"

Francesco Totti ha sotterrato l'ascia di guerra con Luciano Spalletti e ora gli tende la mano. In un intervento a Bepi Tv su Twitch l'ex capitano giallorosso ha ripercorso la situazione passata con l'allenatore toscano: "Certo che mi piacerebbe riparlare con lui, capiterà sicuramente, col rapporto che abbiamo avuto...mi dispiace sia andata così. Con lui mi sono espresso al massimo, è un rapporto che andava oltre il campo." Totti ha parlato anche del suo possibile ritorno alla Roma: "I matrimoni si fanno in due, non c'è niente in ballo, ma sono contento così, l'importante è che facciano un percorso importante. Noi tifosi gli andiamo dietro, per me la Roma viene prima di tutto, l'ho sempre dimostrato"

(gasport)