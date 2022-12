La nuova casa, l’albero di Natale, la prima litigata. Francesco Totti è sempre nel mirino dei gossip insieme alla sua nuova fidanzata, Noemi Bocchi. Da domani, però, proverà a cercare tregua in Qatar, dove è atteso come “ambasciatore” della Fifa in vista di semifinali e finale del Mondiale. Non è escluso che possa incontrare anche i Friedkin, in questi giorni anche loro in Qatar per incontri con la famiglia reale del Paese.

(gasport)