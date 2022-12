Totti: “Per noi tifosi la Champions è il minimo"

(...) Francesco Totti ha appena finito la sua partita, al torneo delle leggende di Doha, davanti a tante persone che lo acclamavano. Ha anche segnato un gol dei suoi, con un destro defilato da lontano. Totti, prima di sapere della tragedia di Mihajlovic, emette la sua sentenza: “Per me il calcio è Maradona. Messi è il più forte giocatore del mondo, su questo non ho dubbi”. (...) Ma non si può parlare a Totti senza parlare della Roma. Per prima cosa, gli preme tornare su Zaniolo dopo le dichiarazioni del giorno prima in cui gli raccomandava di “crescere di testa”: “Certe volte le mie frasi vengono strumentalizzate, forse è meglio che non mi fate parlare più allora… Io ho semplicemente detto che per essere grandi bisogna crescere in tutto, dentro e fuori dal campo. Niente di più“. (...) Sugli obiettivi della squadra manifesta ottimismo: “Il campionato è ancora lungo. Noi romanisti speriamo che la squadra possa tornare in Champions, ritengo che per i tifosi sia il traguardo minimo, anche se so che arrivare tra le prime quattro non è un risultato così semplice“. E sul possibile ritorno, chiude sarcastico: “Lunedì torno a Roma, tranquilli...”

(corsport)