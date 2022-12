[...] Ieri Francesco Totti in una diretta Twich a Bepitv ha stuzzicato Zaniolo: «Che ruolo ha? Non l’avete capito? Allora siamo in due (ride). Può giocare esterno. Gli manca però la testa giusta per prendersi la Roma. Ci sono delle categorie nel calcio. Se vuoi avanzare, devi stare con la testa giusta». Non è la prima volta che l'ex Capitano pungola Nicolò.

(Il Messaggero)