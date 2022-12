Torna Dybala: Mourinho scalpita per l’argentino

Il mistero è stato risolto, la data finalmente svelata: domani mattina Paulo Dybala farà rientro a Roma. (...) L’argentino sbarcherà a Fiumicino alle 6.45, a bordo del volo AZ 0681 proveniente da Buenos Aires, giusto in tempo per disfare i bagagli e mettersi a disposizione di José Mourinho per l’allenamento pomeridiano in programma a Trigoria. Ha rinunciato a due giorni di ferie pur di rimettersi al lavoro in vista del Bologna, la sfida che attende i giallorossi il 4 gennaio.(...) Non gioca titolare dal 9 ottobre, in Qatar Scaloni gli ha concesso solo 17 minuti in campo. La Roma lo attende, Mourinho scalpita nel riaverlo a disposizione per la seconda parte di stagione.

(La Repubblica)