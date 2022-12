Torino: prove d'intesa per Shomurodov

Il centrocampista di peso è una delle priorità di mercato del Torino ma, dopo l'infortunio di Pietro Pellegri, è diventata ancor più una necessità trovare anche un altro attaccante: M'Bala Nzola dello Spezia è uno dei principali obiettivi, così come Walid Cheddira del Bari, ma Vagnati prosegue anche il corteggiamento a Eldor Shomurodov, attaccante che nella Roma sta trovando poco spazio. L'uzbeko era stato seguito anche in passato dal direttore tecnico granata che ora è tornato in pressing su di lui.

(Tuttosport)