Tiago Pinto prenota Frattesi

IL TEMPO (M. JURIC) - La Roma passa al contrattacco. In un mercato condizionato dai paletti del fair play finanziario, da prospettive sportive ancora non delineabili a questo punto della stagione e con tanti punti di domanda in rosa, serve una sterzata. E la Roma vuole darla provando ad anticipare la concorrenza. L’obiettivo di Tiago Pinto è quello di bloccare già in questo mercato di gennaio l’acquisto di Davide Frattesi. Più di un’idea, ma un vero progetto di mercato da strutturare fin da subito per regalarsi la prossima estate «uno dei centrocampisti più forti della Serie A». Il gm ne inizierà a parlare con l’agente del calciatore al ritorno dal Portogallo per iniziare con largo anticipo una nuova trattativa con il Sassuolo. Dall’ultima estate la Roma non ha mai mollato la presa su di lui e lo stesso calciatore ha continuato a mandare messaggi d’amore al club giallorosso. Un matrimonio che s’ha da fare ormai da troppi mesi, ma stavolta la Roma vuole chiudere prima di tutte le altre. Perché dopo un ottimo inizio di campionato, il nome di Frattesi è nuovamente schizzato in cima alla lista di diversi club italiani e stranieri. De Zerbi gli fa la corte da quando si è insediato a Brighton e il Napoli ha iniziato ad informarsi seriamente alla gioielleria emiliana. Tiago Pinto stavolta vuole andare dritto al sodo già a gennaio, nonostante le disponibilità economiche sul mercato, attualmente siano pari allo zero. Bloccare Frattesi oggi per averlo domani, anticipando la prevedibile asta estiva su di lui. E in quest’ottica si inserisce lo stop al prestito di Bove al Lecce che potrebbe tornare utile, fin da subito, come acconto sul prezzo del centrocampista del Sassuolo. Così come Volpato, chiuso dall’arrivo di Solbakken. In questo momento storico serve fare di necessità virtù, sfruttando ogni asset a disposizione. Compreso lo «sconto» del 30% sul cartellino del calciatore, che il club ha sempre voluto sfruttare a suo favore e non come rendita da reinvestire. La trattativa è tutta da impostare, ma la Roma vuole farla con un piglio diverso rispetto a questa estate: aggressiva e sfacciata, perseguendo, anche in entrata, il nuovo atteggiamento sul mercato. La squadra intanto è atterrata ieri pomeriggio in Portogallo dove rimarrà in ritiro fino al 22 dicembre. Presente tutta la rosa, compreso Karsdorp, che dovrà sfruttare il ritiro per recuperare posizioni nelle gerarchie di Mourinho, e gli infortunati Wijnaldum, Belotti e Tahirovic. Unici assenti Dybala e Rui Patricio, che raggiungerà i compagni nel weekend. Questa sera alle 20 prima amichevole contro gli spagnoli del Cadice.