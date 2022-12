Svilar, sa di bocciatura. E martedì ritorna Rui

Rui Patricio è stato lontano da Trigoria e dalla Roma per un mese per il Mondiale in Qatar. La sua mancanza si è fatta sentire, anche nelle amichevoli, perché Mile Svilar non si è fin qui rivelato all'altezza di poter sostituire il portiere titolare. Il serbo ex Benfica non è riuscito a imporsi tra i pali, mostrando evidenti problemi tecnici che hanno fatto sbandare la difesa giallorossa e subire diversi gol evitabili. Anche contro il Codice il secondo gol è frutto di un suo sbaglio, un errore di misura su un tiro dalla distanza e da posizione laterale che Svilar non è riuscito neanche a sfiorare con i guanti. Nel primo tempo aveva anche sbagliato completamente un passaggio verso un difensore, favorendo una ripartenza avversaria che stava per portare alla rete.

Difficile possa essere lui il secondo portiere della Roma anche in futuro, anche perché per ora aveva dato maggiori certezze Fuzato, spedito a giocare nella seconda divisione spagnola. Se ne è accorto anche Mourinho che dopo avergli dato spazio in una partita di Europa League, la sconfitta per 2-1 contro il Ludogorets, non lo ha più utilizzato. Difficilmente Svilar rivedrà ancora il campo in questa stagione, se non in caso di stop di Rui Patricio.

La certezza è che Svilar vedrà il campo solamente nella prossima amichevole contro il Casa Pia. Rui arriverà comunque in soccorso di Mourinho dopodomani. Si è tagliato le vacanze, ha lavorato a Roma e il 20 sarà in Algarve per allenarsi e poi scendere in campo il 22 nell'ultimo test contro il KC Waalwijk. Anche Rui in questa stagione non è sempre stato impeccabile, ma ha quell'esperienza che cerca Mou per risollevare una squadra che sta avendo più di una difficoltà anche sul piano psicologico.

