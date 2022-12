Squadra confusa e gambe pesanti: Mou perde il filo

Distratta, nervosa e appesantita. Roma, che succede? Tra il pressing del Portogallo su Mourinho e l’input dello Special One di pensare più ai minuti che al risultato, la prima cartolina giunta dall’Algarve è stata disastrosa. Una sconfitta, quella con il Cadice, senza appello, una gara praticamente mai giocata. Nella sera in cui Mourinho ha provato a rilanciare il 4-2-3-1 con Karsdorp titolare, la Roma ha scoperto di avere un problema tra i pali: se il rendimento di Mile Svilar è realmente quello visto tra il Giappone e la sfida con il Cadice, difficile pensare che Mourinho abbia realmente in rosa un’alternativa a Rui Patricio.

La vicenda che vede José Mourinho nel mirino del Portogallo ovviamente è arrivata all’interno dello spogliatoio e lo scenario di vedere lo Special One lontano da Trigoria ora è più concreto rispetto al passato. La squadra poi sembra quasi non aver beneficiato dei giorni di vacanza concessi proprio per ricaricare le pile e smaltire le tossine dell’ultima parte di stagione. Se a questo aggiungiamo il cartellino rosso rimediato da Vina e l’accenno di rissa sul finale, più di un campanello d’allarme inizia a suonare. Domani sera la seconda amichevole in programma nel ritiro portoghese. Pensare che il rientro di Wijnaldum dall’infortunio e il ritorno di Dybala dal Mondiale possano bastare per vedere una Roma competitiva nella seconda parte di stagione è un esercizio di smodato ottimismo.

Capitolo Karsdorp: la tregua prosegue, la società sta cercando di mediare e l’allenatore lo sta mettendo alla prova. Intanto la Roma ha definito la cessione a titolo definitivo di Tripi che si trasferisce al Mura.

(La Repubblica)