Sport e Salute sistema il campo

IL TEMPO - Lo Stadio Olimpico si rifà il look e fa felici sia Roma che Lazio. Durante la lunga sosta della Serie A il manto erboso dell’impianto sportivo di proprietà del Coni e gestito da «Sport e Salute» è stato tirato a lucido. Quasi due mesi per risolvere i gravi problemi che in passato hanno fatto storcere il naso a Mourinho e Sarri. Il terreno è stato sottoposto a diversi interventi di manutenzione, dalla rizollatura soprattutto nella zona delle due porte a semine e concimazioni per migliorare la robustezza e la resistenza di ogni singolo ciuffo d’erba. Data l’elevata umidità che si raccoglie all’interno dell’impianto, sul campo sono state poste anche delle lampade in grado di riprodurre la luce del sole e favorire la crescita dell’erba. La notizia migliore per Roma e Lazio ma anche per l’Italia del rugby, pronta a tornare all’Olimpico il 5 febbraio contro la Francia nel Sei Nazioni.