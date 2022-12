Il campionato è fermo da un po', ma la passione dei tifosi è rimasta intatta. San Siro infatti è molto vicino al sold out per la sfida tra Milan e Roma, valida per la diciassettesima giornata di Serie A e in programma domenica 8 gennaio alle ore 20:45. Questa gara sarà la prima che i rossoneri disputeranno in casa dalla ripresa del campionato dopo l'interruzione legata al Mondiale in Qatar.

(gasport)