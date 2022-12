Spinazzola è ancora out: la Roma a caccia di soluzioni per la ripartenza

Si sta allenando a Dubai, insieme a Gianluca Mancini e Lorenzo Pellegrini. Leonardo Spinazzola sta spingendo sull’acceleratore, per cercare di rimettersi a disposizione di José Mourinho il prima possibile. Ma quando sarà possibile rivedere davvero in campo in campo il terzino giallorosso? Le previsioni parlano di metà gennaio, forse anche il 20, a causa della lesione di secondo grado al retto femorale sinistro, una lesione fastidiosa e subdola, assai più difficile da gestire e curare rispetto a quasi tutte le altre problematiche muscolari. [...] Senza Spinazzola e con Karsdorp praticamente fuori dai giochi, è evidente che nella ripartenza di gennaio ci possa essere un bel problema da risolvere sugli esterni. Perché vuol dire che Mourinho dovrà affrontare le prime partite con i soli Zalewski, Vina e Celik, a cui può eventualmente aggiungersi El Shaarawy in caso di necessità. A meno che, ovviamente, nel frattempo Tiago Pinto non riesca a chiudere una trattativa in entrata, magari quella per il prestito di Odriozola.

(gasport)