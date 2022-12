Sono i giovani Bove e Volpato gli assi vincenti per Frattesi

La Roma da tempo insegue Davide Frattesi. Considerando il fatto che l’azzurro non vedrebbe l’ora di tornare in quella Trigoria in cui è cresciuto, tutto fa pensare a un matrimonio voluto dal destino. [...] Il club giallorosso ha in mano un asso importante, cioè quello di avere il 30% sulla rivendita del giocatore. Il che significa che, comprandolo, significherebbe avere uno sconto di quell’importo. La valutazione che ne fa il Sassuolo, però, non è inferiore ai 30 milioni, e va lievitando. Proprio per questo la Roma vorrebbe inserire nella trattativa Bove e Volpato, la società giallorossa parla di circa 7-8 milioni ciascuno, mentre il Sassuolo abbassa l’asticella, e questo, per il conguaglio, fa tutta la differenza del mondo. A questo punto, molto dipende da come sarà il gennaio di Wijnaldum. Se l’olandese darà garanzie di poter rientrare bene a fine mese, a quel punto per Frattesi di getteranno solo le basi per arrivare a un accordo in estate.

(gasport)