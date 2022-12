Solbakken pronto, il norvegese finalmente da Mou: «Roma, che voglia di cominciare»

C'è un ragazzo che negli ultimi giorni, valigia alla mano, ha percorso circa novemila chilometri che separano il Messico dalla Norvegia. Latitudini differenti, clima opposti. In comune, però, ci sono due cose che avvicinano questi soggiorni: il fatto che si tratti di vacanze e la sensazione è che la carriera sia ad un punto di svolta. Già, perché quel ragazzo si chiama Ola Solbakken e nel fine settimana sbarcherà a Roma per cominciare la sua avventura nella Roma. (...) Da settimane segue una tabella di lavoro che gli è stata preparata dallo staff tecnico della Roma quando, a fine novembre, il giocatore è stato a Trigoria per firmare il contratto e sottoporsi alle visite mediche di rito. Proprio per questo, fra Messico e Norvegia,il suo lavoro è stato intenso. (...) Inutile dire che tutto questo poteva essere evitato se il Bodo Glimt, con la stagione chiusa da un pezzo, avesse consentito a Solbakken di aggregarsi al gruppo giallorosso in anticipo rispetto al termine contrattuale che parla appunto di gennaio. Ma le ruggini maturate nella Conference di un anno fa (...) non sono state grattate via. (...) Il passato, però, ormai è pronto per andare in archivio. C’è una nuova sfida da andare a vincere e Solbakken non vede l’ora di cominciare. (...)

(gasport)