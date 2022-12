Solbakken è arrivato a Roma. Carnevali gela i giallorossi: "Frattesi piace in Premier"

Nella giornata di ieri Ola Solbakken è arrivato a Roma, ma solamente dal 2 gennaio potrà allenarsi con il resto della squadra. Intanto Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha gelato la società giallorossa riguardo all'affare Davide Frattesi: "Abbiamo delle situazioni in ballo, ma vorremmo tenere tutti, compreso Frattesi, per il quale ci sono richieste dalla Premier. Restiamo alla finestra, con la Roma in questi anni abbiamo costruito un rapporto importante".

Questa mattina alle ore 11:30 gli uomini di José Mourinho affronteranno la Viterbese in amichevole e a meno di clamorosi colpi di scena non ci sarà Paulo Dybala, che anche oggi svolgerà un lavoro individuale.

(gasport)