Smalling, ultimatum sul rinnovo

Chris Smalling vorrebbe chiudere la sua splendida carriera in bellezza, tornando a giocare quindi la Champions dopo quattro stagioni e in un club che abbia un progetto biennale ben definito. Il suo contratto scade al 30 giugno prossimo e il difensore sta valutando tutte le strade. Innanzitutto quella a tinte giallorosse: se Smalling raggiungerà il 50% delle presenze complessive avrà il diritto a prolungarlo per un’altra stagione, allo stesso stipendio attuale di 3,5 milioni di euro netti. [...] La Roma ha già messo le cose in chiaro con Smalling e il suo entourage: non ci saranno aste o rilanci. Questa è l’offerta del club e Smalling potrà accettarla o rifiutarla. Non trattarla. Dipenderà quindi tutto dal difensore centrale che nel frattempo ha già ricevuto gli interessamenti di diversi club, italiani ed esteri. La Juventus ci sta pensando, così come l’Inter (per ripetere l’affare a zero Mkhitaryan), poi attenzione anche alla Premier League.

(corsport)