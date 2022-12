Smalling, riecco Juve-Inter

A gennaio il mercato della Juve sarà di contenimento. La difesa è uno dei reparti in cui il club dovrà intervenire. I bianconeri da tempo studiano la situazione di Smalling. Il difensore della Roma, che ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e quindi si libererebbe a zero, interessa alla Juventus, ma anche all’Inter: i primi contatti con gli agenti dell’inglese sono già stati avviati, per conoscere le condizioni di una eventuale operazione. Capitolo rinnovo in giallorosso: ci sarebbe una clausola di rinnovo per un ulteriore anno, dunque fino al 30 giugno 2024, se il giocatore scenderà in campo nel 50 per cento delle partite in stagione della Roma, vincolo che scatterebbe, tuttavia, solo con il benestare dell’inglese. [...]

(tuttosport)