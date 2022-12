Smalling, la Roma prova a convincerlo con un biennale

Qualcosa si muove sul fronte Smalling. L’allarme è suonato dopo le insistenti voci che arrivano da Milano per un pressing dell’Inter. A Trigoria vorrebbero che non si verificasse di nuovo una situazione come quella di Mkhitaryan e quindi si prova a giocare di anticipo. [...] Per questo motivo Pinto ha parlato con Smalling e con l’agente per capire le loro intenzioni. Il gm ha messo sul piatto anche la possibilità di fare un rinnovo biennale. [...] Altra questione in stallo è quella che riguarda Zaniolo. I rapporti tra la Roma e l’agente Vigorelli sono ottimi e non è escluso che nei prossimi giorni ci possa essere un contatto tra le parti. Il contratto del giocatore scade nel 2024 e più passa il tempo e più il suo cartellino perde valore. Un altro di cui si dovrà cominciare a parlare è Spinazzola. Anche lui è in scadenza 2024. [...]

(corsera)