La Roma ieri ha ripreso ad allenarsi dopo le feste natalizie e sono tornati a svolgere la seduta con il resto del gruppo anche Smalling e Tahirovic. Ancora lavoro individuale per Belotti, Darboe e Wijnaldum: l'olandese sta alternando esercizi personalizzati e lavoro con la squadra. La Roma si allenerà fino a venerdì, giornata in cui sfiderà la Viterbese, e sabato gli sarà concessa una giornata di riposo. Mercoledì 4 si ricomincia con il campionato e l'Olimpico è sold out.

(gasport)