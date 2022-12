L'Inter monitora il mercato degli svincolati e degli scontati, tra cui c'è anche Chris Smalling. Il difensore centrale inglese ha il contratto in scadenza a giugno e potrebbe non rinnovare con la Roma: il prolungamento automatico fino al 2024 nel caso in cui giochi il 50% delle partite stagionali infatti scatterà solamente con l'ok del calciatore. Il suo agente, James Featherstone, ha iniziato a sondare il terreno e tra i club contattati ci sono anche i nerazzurri.

(tuttosport)