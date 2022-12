Show a Piazza Navona con i campioni della Roma. E la Befana torna a volare

Dopo quasi quarant'anni, la Befana torna a volare su piazza Navona il giorno dell'Epifania. Il 6 gennaio, alle ore 10, un vigile del fuoco travestito dalla vecchina che porta doni e carbone, si lancerà con tanto di scopa di ordinanza dal campanile della chiesa di Sant'Agnese in Agone per atterrare tra i bambini in festa. Sarà il volo da 50 metri il clou dell'annuale celebrazione della Befana, saltata nel 2020 e nel 2021 per le restrizioni imposte dal Covid. Ma nel programma della giornata ci sarà spazio pure per un'altra sorpresa: sono attesi davanti alla fontana dei Fiumi anche i campioni della Roma, per distribuire balocchi e dolciumi ai più piccini. Sono previste almeno 30mila persone, visto anche l'alto numero di turisti presenti nella Capitale.

Subito dopo il volo partirà la festa, alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri, dell'assessore al Commercio, Monica Lucarelli, e del capo del corpo dei vigili del fuoco, Guido Parisi. Tra le altre attrazioni inserite nel programma ci sarà anche la presenza di alcuni giocatori della AS Roma. I giallorossi giocheranno due giorni prima con il Bologna all'Olimpico e due giorni dopo a San Siro con il Milan, quindi bisogna organizzarsi bene per evitare sovrapposizioni con gli allenamenti in una fase decisiva della stagione. Ma il Campidoglio ha invitato alla festa della Befana anche i campioni della Roma e si sta "trattando" perché a guidare la delegazione dell'undici di Mourinho sia il capitano Lorenzo Pellegrini, fermo negli ultimi mesi per un lungo infortunio. Anche lui e i suoi compagni porteranno i doni ai bambini.

(Il Messaggero)