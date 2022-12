Shomurodov-Torino: è sì. In ballo la formula

Una frenata e un’accelerata. L’asse Roma-Torino resta caldo nelle due direzioni. Se fonti interne al club capitolino frenano al capitolo Kumbulla-Mourinho per la sua difesa a tre ha poche alternative, caldeggiano il passaggio in granata di Eldor Shomurodov, che nella Roma trova poco spazio per la presenza di Abraham e Belotti. Nel Toro se la giocherebbe con Pellegri, o Sanabria per il quale però Vagnati attende la giusta offerta per procedere con la cessione. Resta un problema: Roma e Torino non sono allineati sulla formula da adottare per il trasferimento dell'uzbeko.

(tuttosport)