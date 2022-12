Senatori, luci e ombre: Smalling e Matic sono ok, però Spinazzola soffre

In questi giorni in cui la Roma è rimasta in Algarve, c’è chi è andato bene e chi invece è sembrato ancora assai indietro. Bene, molto bene, sono andati due che non hanno nulla da imparare da nessuno a livello di esperienza e personalità come Smalling e Matic. [...] Chi è sembrato ancora una volta inaffidabile è Svilar, che nelle prime due partite ne ha combinate un po’ di tutti i colori. L’ennesima prova gettata via dal portiere serbo, con Mourinho che appena ha avuto Rui Patricio lo ha ributtato subito dentro, più per disperazione che per necessità. In apprensione anche Kumbulla, che evidentemente paga lo scarso utilizzo dei mesi scorsi e la mancanza di fiducia. Marash è sembrato un po’ arrugginito, macchinoso, spesso fuori posizione. Gli servirebbe di giocare con più continuità. Infine c’è da aspettare che Spinazzola ritrovi gamba e corsa a certi livelli. [...]

(gasport)