Scintilla Odriozola: la Roma accelera per lo spagnolo, Mourinho lo vuole

Una visita di piacere,ieri è stata definita proprio così. Sarà anche, ma vedere Giuseppe Bozzo a Trigoria fa pensare a tutt’altro, visto che l’agente è stato anche l’intermediario che lo scorso anno portò Alvaro Odriozola in prestito alla Fiorentina. E che lo spagnolo è proprio uno dei nomi segnati sul taccuino di Tiago Pinto per sostituire il reietto Rick Karsdorp. (...) Ieri, insomma, Bozzo è andato a far visita a Tiago Pinto in quel di Trigoria. «Un buon incontro», è stato il post su instagram della sua agenzia, la AGB Sport Management, con tanto diiconcina del fuoco, quasi a voler sottolineare una situazione caldissima. (...) La Roma lo vuole in prestito, si sta lavorando proprio su questa formula, magari mettendoci dentro anche un diritto di riscatto a dieci milioni. La formula è l’unica per cui la Roma èdisposta a fare un sacrificio e per Odriozola sarebbe incaso il terzo prestito da quando è a Madrid, dopo quelli al Bayern ed alla Fiorentina. Il suo contratto scade nel 2024, sulle sue tracce c’è anche l’Athletic Bilbao (...) Odriozola può essere la scelta migliore, in considerazione anche del fatto che ha già una discreta esperienza internazionale e che incarrieraha anche vinto sei trofei (tra cui una Champions ed una Coppa del mondo per club). Insomma, avrebbe anche le stimmate del vincente, aspetto che a Mou non dispiace affatto, anzI. (...) Tra iprofili studiati per rimpiazzare il terzino destro olandese non c’èperò solo Odriozola. In Spagna infatti si seguono almeno altri due profili coninteresse: Hector Bellerin-in uscita dal Barcellona - e Ivan Fresneda, classe 2004 in forza al Valladolid. Nei giorni scorsi poi è tornato d’attualità anche il nome di Bartosz Bereszyński (...)

(gasport)