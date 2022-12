Sampdoria, silenzio Meryln: eppur si muove. Affidata a Fienga la ricostruzione

Il giorno della prevista prima convocazione dell’assemblea degli azionisti si trasforma in quello del silenzio. Dopo le mail di ieri al Consiglio d’Amministrazione per fare pressioni in vista delle schermaglie con Massimo Ferrero, Alessandro Barnaba, in rappresentanza di Merlyn Partners, non si fa vivo e lascia scadere la proposta di ricapitalizzazione della Sampdoria. (...) Barnaba resta un candidato per diventare proprietario della Sampdoria, il più avanti, quello maggiormente deciso. (... Ad ogni modo nel caso fosse Merlyn a rilevare il controllo della Samp, la gestione sarebbe affidata a Guido Fienga, ex CEO per due anni della Roma con uno stipendio da 2 milioni all’anno a partire dal 2019, dopo essere arrivato nella società capitolina per curare il progetto media nel 2013. (...)

