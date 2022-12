Rui Patricio e Svilar: il futuro è incerto. Arriverà un italiano?

Tra i tanti ruoli da sistemare per la Roma del futuro c'è anche quello del portiere. Rui Patricio sembra avviato verso la sua parabola discendente, Svilar anche in Giappone ha dimostrato di non essere all'altezza. In questo momento la Roma sembra coperta, almeno per il ruolo da titolare. Il portoghese, però, va verso i 35 anni e qualche colpo ha iniziato a perderlo. Per di più, il suo contratto è in scadenza nel 2024. A giugno bisognerà farci su un'importante riflessione, per capire se andare avanti ancora con lui o meno. Anche se poi molto dipenderà anche da cosa deciderà di fare Mourinho, che di Rui è un grande estimatore. Svilar, invece, ogni volta che ha giocato è stato una via di mezzo tra il deludente e il disastroso. Non può essere lui l'uomo su cui puntare, perché Mou si fida poco anche da secondo, figuriamoci da primo.

Ed allora gli occhi di Pinto iniziano a guardarsi intorno. In Italia sono due le pista maggiormente seguite, quelle che portano a Vicario dell'Empoli e Carnesecchi della

Cremonese. Su Vicario (che ha il contratto in scadenza nel 2024) c'è da un po' anche la Juventus, Carnesecchi è invece dell'Atalanta, a cui è legato fino al 2026. Entrambi costano una decina di milioni, forse 12.

(Gasport)