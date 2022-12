Roma, via alla seconda fase. Si rivede anche Wijnaldum

Dopo quasi due settimane di vacanza, questa mattina la Roma si ritroverà a Trigoria per cominciare a preparare la seconda parte della stagione. Mancheranno Dybala, ultimo dei romanisti impegnati al Mondiale, Rui Patricio e Solbakken, mentre Viña e Zalewski si uniranno al gruppo giovedì per partire con la squadra per il ritiro in Portogallo. Tutti gli altri saranno a disposizione e Mourinho riabbraccerà anche Wijnaldum: nelle prossime ore è previsto un controllo per verificare come procede il recupero dall'infortunio e, in caso positivo, partirà con la squadra per l'Algarve.

Oggi sarà una giornata di test atletici e la situazione che preoccupa maggiormente è quella di Spinazzola, fermo da fine ottobre per una lesione di secondo grado al retto femorale sinistro: il terzino non è ancora pronto per tornare in gruppo. Da valutare anche Belotti e Tahirovic, che si è infortunato in Giappone. Il nodo da sciogliere riguarda Karsdorp: è convocato ma non è certo che si presenti a Trigoria e che parta con la squadra. La Roma ha deciso lo multerà per aver disertato la tournée giapponese. La posizione del club è chiara: l'olandese ha un contratto fino al 2025, sarà ceduto solo a titolo definitivo per una cifra congrua (circa 10 milioni), al massimo in prestito con obbligo di riscatto.