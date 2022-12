Roma, ritrovati i gol di Abraham e Zaniolo

La Roma chiude il ritiro in Portogallo con una vittoria 3-0 in scioltezza contro gli olandesi del RKC Waalwijk, formazione che occupa la decima posizione in Eredivisie. (...) Dal punto di vista tattico Mourinho ha varato una Roma double face: nel primo tempo ha rispolverato il 4-2-3-1 che era stato il modulo scelto appena si era seduto sulla panchina romanista, nella ripresa è tornato al 3-4-2-1. (...) Abraham ha beneficiato dello schieramento tattico più offensivo e, dopo appena due minuti, ha trovato il gol con una conclusione non irresistibile, ma arrivata al termine di un’azione ben costruita, dopo uno scambio con El Shaarawy. L’intesa dei quattro davanti è stato uno degli elementi positivi del pomeriggio giallorosso: la seconda rete romanista di El Shaarawy è arrivata su assist di Zaniolo, riportato esterno a destra e molto più a suo agio con tanto campo davanti. (...) Nel secondo tempo lo Special One è tornato all’antico, cioè al 3-4-2-1. (...) In apertura di ripresa il centravanti inglese si è trasformato in uomo assist, mettendo sui piedi di Zaniolo un pallone che era solo da spingere in rete per il 3-0. Gli olandesi hanno avuto l’occasione per accorciare le distanze con un calcio di rigore, concesso per un fallo ingenuo di Kumbulla su Kujpers, ma Seuntjens ha calciato sulla traversa.

(corsera)