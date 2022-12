Roma, prove senza Tammy

Minuto 93 di Roma-Casa Pia. Abraham s’incarica di un calcio di punizione dal limite. Tammy conta i passi, l’arbitro fischiama il pallone calciato dall’inglese finisce alle stelle. (...) . È un periodo che va così. Abbastanza lungo a dir la verità, perché al di là di 2-3 acuti in campionato (Juventus, Empoli e Sassuolo), Abraham si è fermato alla passata stagione. Mourinho se ne è accorto.Prima lo ha difeso, poi lo ha spronato, ora si sta rendendo conto che non può più aspettarlo. E questo non vuol dire che contro l’Rkc Waalwijk (ultimo test amichevole in Algarve) o con il Bologna, primo match dopo la sosta, Tammy non giocherà. Ma José, inizia a studiare alternative. (...) A San Siro, toccò a Pellegrini giostrare da falso nueve con Dybala e Zaniolo a girargli intorno.Ma non è escluso che quel ruolo prima o poi possa essere di Paulo o dello stesso Nicolò. Fatto sta, quale sia l’incastro, l’inglese rischia il posto. (...) Tammy contro il Casa Pia è entrato a 20 minuti dalla fine. Va detto come la partita avesse dato il meglio di sé ma l’attaccante non ha fatto nulla per cambiarne l’inerzia. Ieri Mou lo ha fatto allenare insieme a quei calciatori che hanno giocato meno di un tempo contro i portoghesi. E il lavoro effettuato è stato proprio volto a ritrovare una brillantezza nello scatto, che sembra da tempo perduta. (...)

(Il Messaggero)