Roma, proposta a Smalling: due anni in più

La Roma vuole trattenere Chris Smalling, ma non parteciperà a nessuna offerta a rialzo. La società giallorossa è comunque molto soddisfatta del suo rendimento ed è pronta ad offrire al difensore centrale due soluzioni: la prima riguarda il rinnovo per un anno alle stesse cifre attuali, mentre la seconda prevede un prolungamento biennale ma con un ingaggio inferiore, poco meno di 3 milioni l'anno. Smalling è disposto a restare, ma dipenderà dall'offerta. Il club ha fatto capire all'agente che la volontà è quella di continuare insieme, senza ripetere il caso Mkhitaryan. Il contratto del trentatreenne è in scadenza a giugno, motivo per cui anche l'Inter si è interessata: Tiago Pinto vuole conoscere a breve il futuro di Smalling, mentre il procuratore ha preso tempo per il momento.

(corsport)