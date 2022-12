Roma, oggi ultima amichevole. Mou attende Dybala il 26

LEGGO (F. BALZANI) - L'ultima amichevole, finalmente. La Roma in Portogallo oggi alle 16 (diretta Dazn) affronta gli olandesi del RKC Waalwijk che occupano la 10° posizione nel loro campionato. Mourinho confermerà la difesa a 3 e dovrebbe insistere con l'attacco leggero visto col Casa Pia. Un esperimento per il futuro, anche quello prossimo. Sulla carta quello di oggi sarà l'impegno più semplice per Zaniolo e compagni in questo ritiro ad Albufeira che terminerà in serata. Poi il ritorno nella capitale e tre giorni di vacanza prima della seduta a Trigoria del 26 dicembre in preparazione della sfida al Bologna del 4 gennaio. A Santo Stefano Mourinho spera di avere anche Dybala anche se difficilmente l'argentino sarà a disposizione prima del 30. Scatenato nei festeggiamenti senza fine a Buenos Aires la Joya si è presentato sul pullman dell'Argentina con un cappello della Roma e ha cantato e ballato anche al fianco dell'ex romanista Samuel. Continua a lavorare (ieri differenziato) anche Wijnaldum che spera di tornare in campo a metà gennaio mentre Solbakken potrà finalmente essere tesserato a partire da Capodanno. Il norvegese non sarà l'unico acquisto del mercato. Pinto sta cercando di far quadrare i conti cedendo Shomurodov che piace a Torino, Samp e Fiorentina. Il portoghese spera di ottenere 10 milioni dall'uzbeko con i quali coprire il disavanzo nella trattativa per Frattesi in cui è coinvolto pure Bove. Il piano B è sbloccare con 6 mesi di anticipo Aouar.