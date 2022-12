Roma, Mou rose e spine olandesi

LEGGO (F. BALZANI) - Vacanze finite e di nuovo al lavoro. La Roma riparte dopo 12 esagerati giorni di ferie e oggi si ritrova a Trigoria prima di partire il 15 per l'Algarve dove svolgerà una settimana di preparazione e tre amichevoli prima del ritorno del campionato. Mourinho avrà tutti a disposizione tranne Dybala (ancora al Mondiale) e Rui Patricio che si aggregherà più avanti.

A tenere banco è la questione olandese che presenta gioie e dolori. Iniziamo dal lato positivo e dai progressi di Wijnaldum pronto a lavorare di nuovo col gruppo. La visita decisiva del 15 gli darà il via libera per il Portogallo, la speranza è di tornare in campo a metà gennaio. Quindi con qualche giorno d'anticipo. La spina è Karsdorp. Il terzino dopo la maxi multa da 50 mila euro per aver dato buca alla tournée in Giappone stavolta si farà trovare a Trigoria ma chiederà al club di non andare in Portogallo e di essere ceduto. A proposito di mercato: il Galatasaray è tornato su Vina, Bove a un passo dal Lecce. In entrata si riaffaccia Frattesi, ma non è semplice.