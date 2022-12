Roma, l’ultimo test. Frattesi o Lukic per il centrocampo

“Dopo il terribile infortunio dell’altro giorno… Vincere”. Usa l’ironia, Lorenzo Pellegrini, per tranquillizzare tutti sulle sue condizioni. Il capitano ha smaltito la contusione alla tibia rimediata nel match col Casa Pia, ed è tornato in gruppo. [...] Maggiore cautela per Smalling, che invece ha svolto lavoro differenziato dopo la lieve distorsione alla caviglia: l’inglese non parteciperà alla terza amichevole che i giallorossi giocheranno oggi pomeriggio (ore 16, diretta tv su Dazn) contro gli olandesi dell’RKC Waalwijk. Continua a lavorare senza sosta, invece, Wijnaldum. [...] Il piano è riaverlo a disposizione per la metà di gennaio. Ancora differenziato, invece, per Belotti, Darboe e Tahirovic, che stanno recuperando dai rispettivi infortuni. Sul fronte mercato, i prossimi saranno giorni caldi per Tiago Pinto, che proverà ad accontentare Mourinho: sul taccuino del g.m. ci sono un centrocampista e un difensore. Frattesi è l’obiettivo per il centrocampo, ma per arrivarci il dirigente portoghese dovrà mettere sul piatto Bove e prima fare cassa. [...] Karsdorp, secondo la stampa olandese, sarebbe finito nelle mire dell’Ajax: la Juventus continua a seguirlo e propone uno scambio di prestiti con De Sciglio. Per il centrocampo il piano B è rappresentato da Lukic, che già la scorsa estate è stato accostato alla Roma. [...]

(corsera)